Calcio: Ucraina. Rakitskiy rescinde contratto con Zenit

Il giocatore, schierato apertamente contro la guerra, rientra nel suo Paese SAN PIETROBURGO (RUSSIA) (ITALPRESS) – "Yaroslav Rakitskiy lascia lo Zenit San Pietroburgo. Oggi, su richiesta dello stesso giocatore, il contratto con Rakitskiy è stato risolto prima del previsto". Lo rende noto lo stesso club russo. Il giocatore, ucraino, schierato apertamente contro la guerra, ha chiesto di lasciare lo Zenit. In precedenza aveva chiesto di non giocare le ultime partite. "A causa di una difficile situazione familiare, il giocatore ha chiesto la risoluzione anticipata del contratto con il club. Yaroslav Rakitskiy è arrivato allo Zenit nel gennaio del 2019, ha giocato 108 partite, segnato sette gol e realizzato 15 assist. Il club e i suoi tifosi ringraziano Rakitskiy per il tempo trascorso a San Pietroburgo e per il suo atteggiamento professionale e appassionato. Auguriamo sinceramente benessere alla famiglia e agli amici di Yaroslav e, naturalmente, speriamo di rivederlo presto sui campi di calcio", ha scritto ancora lo Zenit. (ITALPRESS). pdm/com 02-Mar-22 18:40