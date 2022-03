Motomondiale: Quartararo “In Qatar prima vittoria con team ufficiale”

Il campione iridato in carica riparte con la Yamaha e con Morbidelli al suo fianco ROMA (ITALPRESS) – La MotoGp riparte dal Qatar e il francese Fabio Quartararo, con la sua Yamaha, è pronto a dafendere il titolo mondiale conquistato nel 2021. "Sono felice che stia iniziando la stagione 2022, era ora. Ho trascorso bene la fase pre-stagione ma preferisco pensare ora alla stagione vera e propria e avere gli occhi puntati sugli obiettivi da raggiungere", ha detto il campione iridato in carica. "Ho bei ricordi di questa pista, soprattutto dell'ultima volta che siamo venuti qui. L'anno scorso ho vinto il mio primo GP con il team ufficiale qui a Losail. L'obiettivo di questa settimana è quello di iniziare a correre bene. Dobbiamo iniziare nel migliore dei modi venerdì e provare a fare un passo in più rispetto all'anno scorso", ha aggiunto Quartararo. Al fianco del francese, nel team Monster Energy Yamaha, Franco Morbidelli. "Siamo in Qatar e siamo pronti per iniziare la nuova stagione", ha dichiarato il pilota romano. "In questo weekend GP sarà importante per me vedere a che punto sono arrivato in termini di livello di forma fisica. A giudicare dai test sono abbastanza in forma. Abbiamo fatto dei buoni tempi durante i test, soprattutto in Indonesia: non vedo l'ora di mettermi al lavoro qui in Qatar", ha aggiunto Morbidelli. (ITALPRESS). pdm/com 02-Mar-22 13:07