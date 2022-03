Paralimpiadi2022: Pancalli “Sempre rappresentato una festa dell’umanità”

Il presidente del Cip da Pechino: "Spero arrivi un forte messaggio di pace" ROMA (ITALPRESS) – "È stato un risveglio pieno di pensieri, qui a Pechino. Mai avrei immaginato di dovermi trovare, a pochi giorni dall'inizio di una Paralimpiade, a parlare di guerra in un meeting del governing board IPC. I Giochi Paralimpici hanno sempre rappresentato una festa dell'umanità, l'occasione per celebrare i valori universali di questo movimento, come la resilienza, la solidarietà, la ricchezza della diversità". Lo scrive, su Instagram, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, a Pechino per le Paralimpiadi 2022. "La speranza è che dallo sport paralimpico possa ancora una volta, e nonostante tutto, arrivare un forte messaggio di pace e di condanna di tutte le guerre. Non esiste controversia che non possa risolversi con il confronto e il dialogo fra i popoli", aggiunge Pancalli. (ITALPRESS). mc/red 02-Mar-22 09:06