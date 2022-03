Sci alpino: Cdm donne. Goggia salta Lenzerheide, obiettivo Finali

La vice-campionessa olimpica si concentra per la discesa di Courchevel ROMA (ITALPRESS) – Il fine settimana di Coppa del Mondo femminile di sci alpino propone l'appuntamento di Lenzerheide, in Svizzera, con un supergigante fissato per sabato 5 ore 10.00 e un gigante domenica 6 dalle ore 10.00, in diretta tv su Raisport ed Eurosport. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi, in accordo con il direttore sportivo Massimo Rinaldi, ha convocato le seguenti atlete: Nadia Delago, Nicol Delago, Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi, Karoline Pichler, Roberta Midali e la debuttante sul massimo circuito Asja Zenere. Non sarà della partita Sofia Goggia: la vice-campionessa olimpica di discesa, ancora in fase di recupero dopo la caduta del 23 gennaio a Cortina, ha deciso di concentrare le residue energie per la discesa delle finali di Courchevel in programma mercoledì 16 marzo, dove la bergamasca difende 75 punti di vantaggio sulla svizzera Corinne Suter, saltando naturalmente anche la prossima tappa del circuito prevista a Are (Sve) con gigante venerdì 11 e slalom sabato 12 marzo. La classifica di superG vede un dominio azzurro con Federica Brignone in testa a quota 477 punti, seguita da Elena Curtoni con 374 e Goggia con 332, l'austriaca Tamara Tippler è quarta con 259. La squadra azzurra può vantare al femminile il successo di Isolde Kostner nel supergigante del 2001 ed il secondo posto di Marta Bassino nella combinata alpina nel 2018. Il superG di sabato sarà l'ultima gara in calendario prima delle finali di Courchevel-Meribel: al momento sono qualificate Federica Brignone, prima in graduatoria con 477 punti davanti a Elena Curtoni con 374 e Sofia Goggia con 332. Marta Bassino è dodicesima con 154 punti, mentre rimane al momento esclusa Francesca Marsaglia 26esima a quota 60 ma ancora con qualche chances di scalare posizioni. (ITALPRESS). mc/com 02-Mar-22 09:38