Basket: Virtus Bologna. Ingaggiato Daniel Hackett

Accordo fino al 30 giugno 2024. BOLOGNA (ITALPRESS) – Virtus Pallacanestro Bologna ha reso noto di aver raggiunto un accordo fino al 30 giugno 2024 con Daniel Lorenzo Hackett, play-guardia di 196cm, nato a Forlimpopoli il 19 dicembre 1987. Proprio ieri, aveva lasciato il Cska Mosca. Daniel Hackett conta anche 114 presenze con la Nazionale italiana. "Ringrazio il nostro Presidente Massimo Zanetti per l'ennesima dimostrazione di disponibilità e generosità, che ha consentito alla nostra società di acquisire le prestazioni sportive di Daniel Hackett. Quest'ultimo arrivo, dopo una complessa e difficile trattativa condotta ancora una volta con grande pazienza e abile maestria dal nostro DG Paolo Ronci, arricchisce il nutrito elenco di giocatori che rappresentano la migliore espressione del basket italiano sia in campo nazionale che internazionale. Sono sicuro che Daniel possa aggiungere quello spunto in più di carattere, necessario ad una squadra che è stata costruita per raggiungere importanti obiettivi sportivi" le parole del CEO di Virtus Segafredo Bologna, Luca Baraldi. (ITALPRESS). gm/com 03-Mar-22 18:39