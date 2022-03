Calcio: Koeman “Non ero il tecnico di Laporta, non mi voleva al Barça”

"Mi è mancato il sostegno della società e ho lavorato con tanti infortunati", dice l'olandese ROTTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Ha lasciato la nazionale olandese per correre in soccorso al Barcellona, ma alla fine il sogno di Ronald Koeman non si è realizzato. Le vicessitudini societarie e il ritorno di Joan Laporta alla presidenza hanno cambiato le carte in tavola e dopo qualche mese di difficile convivenza, "Rambo" è stato esonerato. In un'intervista al giornale olandese Algemeen Dagblad, Koeman dà la sua versione dei fatti e ammette: "Al Campo Nou non mi vedranno per un po' di tempo, non posso far finta che non sia successo nulla finchè ci sarà questo presidente". L'olandese ha un rimpianto: "Gli infortuni, ho lavorato con tanti indisponibili, ora Pedri è tornato in forma e Dembelè anche, così si può lavorare. Sono contento per il club e per i giocatori, adesso le cose vanno meglio, per me è un piacere vedere De Jong giocare come sa, ha grande qualità. Mi sarebbe piaciuto avere gli acquisti che ha avuto Xavi, del resto tutti gli allenatori hanno bisogno di tempo e soprattutto di fiducia da parte del club". Tra l'altro Koeman ha dovuto convivere con il doloroso addio di Messi. "Mi dicevano che bisognava far partire alcuni giocatori per mettere in ordine i bilanci, ma poi ho visto arrivare nuovi calciatori per 55 milioni e allora mi chiedevo perché avevamo lasciato partire Messi", dice Koeman che con Laporta non ha mai avuto il feeling necessario tra presidente e allenatore. "Non ero il suo tecnico e questa sensazione l'ho avuta sin dal primo momento, mi è mancato il sostegno necessario da parte del club. Non mi interessavano i soldi, io volevo solo vincere come allenatore del Barcellona, fare il possibile per la squadra, ma avevo capito che Laporta non mi voleva perché non ero stato scelto da lui. Mi diceva che non avrebbe mai preso Xavi perché non aveva l'esperienza necessaria…". (ITALPRESS). ari/red 03-Mar-22 18:42