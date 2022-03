Calcio: ManUtd. Stampa Uk, Ancelotti possibile erede di Rangnick

Per "The Times" i dirigenti dei Red Devils stanno pensando al tecnico italiano LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – A Manchester, e in tutta l'Inghilterra, dopo aver acclarato la difficile permanenza di Ralf Rangnick sulla panchina dei Red Devils, è partito il toto-nomi per la successione del tecnico tedesco. Dopo Mauricio Pochettino e Luis Enrique, oggi è stata la volta di Carlo Ancelotti: secondo "The Times" i dirigenti del Manchester United starebbero pensando anche all'allenatore italiano, che gode delle fiducia e della stima dello "storico" ex manager del club Alex Ferguson. (ITALPRESS). pdm/red 03-Mar-22 11:36