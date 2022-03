Calcio: Serie B. Giudice, tre turni a Mensah

Un turno per otto calciatori. MILANO (ITALPRESS) – Tre turni di squalifica per Davis Mensah. Il giocatore del Pordenone paga "per avere, al 35° del secondo tempo, dopo uno scontro di giuoco, con il pallone lontano, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente". Lo ha deciso il giudice sportivo dopo le gare dell'ultimo turno. Una giornata di stop per Ferrarini (Perugia), Parigini (Como), Adorni (Brescia), Camporese (Cosenza), Charpentier (Frosinone), Hermannsson (Pisa), Machin (Monza), Visentin (Cittadella). (ITALPRESS). gm/red 03-Mar-22 17:35