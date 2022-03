Calcio: Dionisi “L’ambizione del Sassuolo è continuare a fare bene”

Il tecnico dei neroverdi: "Al momento non guardiamo la classifica" SASSUOLO (ITALPRESS) – "E' la partita perfetta per dimostrare se siamo maturati o se siamo ancora un po' schiavi dei nostri difetti, che sono quelli di avere grandi motivazioni nei match di cartello e un pochino meno in partite comunque determinanti per noi, come quella di domenica". Così, in conferenza stampa, a 48 ore dal match in trasferta contro il Venezia, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi. "Visto che ci siamo messi alle spalle qualche squadra e che veniamo da un trend positivo, l'ambizione è quella di continuare a fare bene. Il Venezia, come caratteristiche, è 'perfetto' per metterci in difficoltà. Sono forti fisicamente, sono veloci e giocano bene in verticale. Non vincono in casa da un po' ma è una squadra agguerrita, in lotta per la salvezza. Dobbiamo andare lì con la testa giusta", ha aggiunto l'allenatore del Sassuolo, che non vuole cali di concentrazione da parte dei suoi uomini. "Matheus Henrique potrebbe giocare titolare e lo farebbe in un centrocampo a due. E' un ragazzo molto intelligente e ha grande ambizione. Junior Traorè ha qualità indiscutibili e sta maturando molto: ora sta trovando continuità in allenamento e nelle partite. Si deve mettere lui nelle condizioni giuste per essere scelto dall'allenatore. Da dicembre sta facendo bene e ha trovato continuità negli allenamenti: ora non deve cambiare e non deve tornare indietro. L'ultima partita è stata una gran bella soddisfazione per i ragazzi e per la società", ha detto ancora Dionisi, tornando sul successo per 2-1 dell'ultimo turno di Serie A, contro la Fiorentina. "Tornare a Venezia per me è un piacere. Lì ho fato una esperienza straordinaria, con ragazzi che mi hanno dato tanto. Quello che sono oggi lo devo anche al Venezia, come alle altre squadre dove ho lavorato. Aramu è un giocatore con grandi qualità", ha proseguito l'attuale tecnico del Sassuolo. "Non guardiamo la classifica. Adesso l'importante è altro. La classifica serve perchè trasmette consapevolezza ma i risultati non devono sfociare in presunzione. I ragazzi contro la Fiorentina hanno speso tanto ma abbiamo recuperato bene fisicamente e mentalmente", ha concluso Dionisi. (ITALPRESS). pdm/red 04-Mar-22 15:15