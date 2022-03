Gli Atlanta Hawks di Gallinari battono i Chicago Bulls

Ai Clippers il derby contro i Lakers, Doncic tocca quota 41 e trascina i Mavericks. NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tanti gli spunti delle gare dell'Nba che si sono disputate nella notte italiana. Gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari hanno superato i Chicago Bulls per 130-124; i Clippers hanno stravinto il derby contro i Lakers; mentre i Boston Celtics di Jayson Tatum hanno piegato i Memphis Grizzlies di Ja Morant. Infine, Luka Doncic ha toccato quota 41 punti, trascinando i Dallas Mavericks al successo contro i Golden State Warriors. Procedendo con ordine, alla State Farm Arena di Atlanta, l'azzurro Gallinari (11 punti con 4 su 10 al tiro e 5 rimbalzi, in 30 minuti giocati) ha bene figurato nel quintetto degli Hawks, che ha ribaltato e steso i Bulls. I padroni di casa all'intervallo erano sotto 56-63, poi hanno cambiato marcia, grazie soprattutto alla guardia Trae Young, autore di 39 punti. Alla Crypto.com Arena di Los Angeles, invece, è stato Reggie Jackson il grande protagonista. Con i suoi 36 punti ha trascinato i Clippers, che hanno steso i "cugini" Lakers per 132-111. Spettacolo, poi, al TD Garden di Boston. Tatum ha festeggiato i suoi 24 anni, compiuti ieri, con 37 punti e i suoi Celtics hanno battuto i Memphis Grizzlies per 120-107, nonostante Morant abbia toccato quota 38 nel referto del match. All'American Airlines Center di Dallas, invece, Doncic si è spinto fino a 41 punti e con i suoi Mavericks ha sconfitto i Golden State Warriors per 122-113. Nelle altre gare giocate quasta notte, i Miami Heat hanno espugnato il campo dei Brooklyn Nets (113-107), i Detroit Pistons hanno superato di misura i Toronto Raptors (108-106) e i Sacramento Kings hanno sorpreso i San Antonio Spurs (piegati 115-112), al terzo ko consecutivo. (ITALPRESS). pdm/red 04-Mar-22 10:18