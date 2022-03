Calcio: Andreazzoli “Tra gioco e vittoria questa volta scelgo i 3 punti”

"Il Genoa avrà la spinta del Ferraris, ma sarà stimolante anche per noi", dice il tecnico dell'Empoli EMPOLI (ITALPRESS) – L'Empoli vuole cambiare marcia e dopo 10 partite consecutive senza successi, Aurelio Andreazzoli proverà a fare lo scherzetto al Genoa, sua ex squadra. Il tecnico azzurro per una volta vuole badare al sodo. "Sì, questa volta scambierei il risultato pieno con una brutta prestazione – ammette Andreazzoli -. Detto questo so di non dovermi augurare di giocare una brutta gara perché le buone prestazioni portano poi sempre a risultati positivi. Cercheremo di lavorare come abbiamo sempre fatto, di eliminare alcuni difetti che abbiamo mostrato nell'ultima partita con la Juventus, cercheremo di migliorare i nostri pregi. Ci siamo concentrati sulla nostra strada, quella di migliorarci". Il tecnico prova anche a spiegare il perché della differenza di rendimento della sua squadra tra il girone di andata e quello di ritorno. "All'inizio eravamo un po' una sorpresa – spiega l'allenatore azzurro, ora siamo arrivati ad avere un'identità nei confronti degli altri. Però è chiaro che non possiamo farci distrarre dalla classifica o dai complimenti, sappiamo di avere dei difetti e vogliamo eliminarli. In questo campionato i difetti li paghi facilmente, gli avversari sono bravi, la qualità è alta". In più c'è da considerare qualche episodio arbitrale che ha condizionato il cammino dell'Empoli, ma Andreazzoli preferisce evitare di addentrarsi nell'argomento. "Tanto qualsiasi cosa dica non cambia niente, preferisco concentrarmi su quello che posso fare per migliorare la mia squadra, aspettando che la barca vada pari, per ora non è stato così, è molto sbilanciata". Partita importante per l'Empoli, praticamente decisiva per il Genoa che con l'ultimo cambio di allenatore ha avuto una crescita importante. "Il pubblico di Marassi sarà sicuramente un avversario in più per noi – spiega Andreazzoli – ma sarà stimolante, dovrà essere una meraviglia per noi giocare in uno stadio così. Il Genoa si è riorganizzato ed è diventata una squadra solida e aggressiva, hanno preso coscienza delle loro forze. Non sarà una gara facile, diventa difficile perché entrare al Ferraris col pubblico genoano che spinge è un bel vedere e un bel sentire. Nelle ultime partite avremmo potuto avere un pochino più di buona sorte – aggiunge il tecnico -, tipo arrivare sul pallone 5 secondi prima, anche con la Juve è successo due o tre volte. Anche questi comunque sono aspetti da migliorare a partire da domani". (ITALPRESS). mar/ari/red 05-Mar-22 15:53