Calcio: Mazzarri “Essere propositivi ci ha fatto male”

"Il buon trend ci ha fatto pensare di essere bravissimi" CAGLIARI (ITALPRESS) – "Il buon trend che abbiamo avuto in queste partite ci ha fatto pensare di essere bravissimi. La Lazio ci ha fatto 3 gol in contropiede: questo fatto di essere propositivi ci ha fatto male". Così Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, commenta la sconfitta per 3-0 contro la Lazio ai microfoni di Sky Sport. "Abbiamo fatto più tiri della Lazio, loro sono stati bravi a rubarci palla e con le qualità stratosferiche che hanno in attacco ci hanno fatto gol. Noi non siamo stati bravi con la palla in uscita, abbiamo concesso troppo. Avessimo fatto il 2-1 magari cambiava la partita, purtroppo il 3-0 ci ha ammazzato", ha concluso Mazzarri. (ITALPRESS). spf/glb/red 05-Mar-22 23:51