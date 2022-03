Calcio: Sarri “Soddisfatto, da dicembre siamo cresciuti”

"Ci è mancata la giusta mentalità su alcuni particolari e questo ci è costato dei punti" CAGLIARI (ITALPRESS) – "Soddisfatto, ma è da dicembre che giochiamo così. La squadra ormai si esprime su buoni livelli con discreta continuità, a volte abbiamo trovato squadre molto forti e non abbiamo vinto ma è una squadra che sta crescendo la nostra. L'Europa League è difficile per tutti, noi siamo andati oltre nell'aver perso così tanti punti e questo è un nostro limite". Lo ha dichiarato Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, dopo la vittoria contro il Cagliari ai microfoni di Sky Sport. "Quando i risultati non coincidono con la prestazione vuol dire che stai sbagliando qualcosa. Magari piccoli particolari, come il gol contro il Napoli che non si può prendere. Non abbiamo avuto la giusta mentalità su dei particolari che ci sono costati tanti punti. Il miglior attacco? Al momento sono contento di prendere meno gol rispetto a prima. Il calcio è questione di equilibri, avere solidità è importante. Mi piace, però, avere una squadra che gioca un calcio offensivo. La nostra fase difensiva coinvolge tutti e basta che qualcuno salti per mettere in difficoltà tutti", ha concluso il tecnico dei laziali. (ITALPRESS). glb/red 05-Mar-22 23:28