Calcio: Serie A, Cioffi “Vittoria ha un bel sapore”

"C'è sempre da far meglio, ci sono sbavature dietro, avanti e in mezzo" UDINE (ITALPRESS) – "Questa vittoria ha un bel sapore perché volevamo cominciare aggressivi, sbloccare subito il risultato e ci siamo riusciti con due gol nel primo quarto d'ora. A memoria non era mai successo: questo mette in discesa le partite. Sono felicissimo per i ragazzi e li abbraccio perché fatichiamo insieme tutti i giorni ed è giusto che quando c'è da godere si goda". Comprensibilmente soddisfatto il tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi che ai microfoni di Dazn parla del successo dei suoi bianconeri sulla Sampdoria. "Tutte le partite sono esami ma quando trovi l'identità e l'atteggiamento giusti devi tenerli stretti. La nostra volontà è essere coerenti, aggressivi, mantenere gli standard. Poi vinci o non vinci ma l'atteggiamento deve essere sempre il solito" dice Cioffi che poi aggiunge: "C'è sempre qualcosa da far meglio, ci sono sbavature dietro, avanti e in mezzo. Grande onore alla Sampdoria ma oggi alla luce dei 90 minuti la vittoria è meritata, con l'atteggiamento e la volontà di vincere, di provare a stupire, di dare continuità a questa strada che vogliamo percorrere e per la quale fatichiamo tutti i giorni". "Beto? Non so se pensa al gol. Io quello che vedo sono le sue prestazioni in crescendo. Come tutti gli attaccanti ha avuto un periodo un po' buio, arriverà anche la rete: oggi non è stato fortunato magari la prossima lo sarà il doppio – chiosa Cioffi – Marino dice che la salvezza è a quota 36? Quello che dice il direttore va bene, ma noi dobbiamo guardare ogni partita e prendere il massimo. Un passo alla volta, un allenamento alla volta, una partita alla volta" conclude. (ITALPRESS). gve/glb/red 05-Mar-22 18:11