Ciclismo: Pogacar trionfa alle Strade Bianche dopo 50 km di fuga

Incredibile vittoria dello sloveno, Valverde e Asgreen completano il podio ROMA (ITALPRESS) – Capolavoro di Tadej Pogacar, che si impone nella 16esima edizione delle Strade Bianche. Il 23enne sloveno della Uae Emirates, due Tour de France nel suo palmares personale oltre a una Liegi-Bastogne-Liegi e un Giro di Lombardia, trionfa a Piazza del Campo dopo una lunga azione solitaria scattata a 50 chilometri dal traguardo. La fuga di Pogacar lascia agli altri solo le briciole: al secondo posto, staccato di 37 secondi, giunge l'eterno Alejandro Valverde che su via Santa Caterina si scrolla di dosso Kasper Asgreen, diventato l'uomo di punta della QuickStep-AlphaVinyl dopo il crollo di Julian Alaphilippe e alla fine terzo. Il giovane fuoriclasse sloveno mette dunque il suo timbro sulla Classica del Nord più a Sud d'Europa, accendendo la luce ai -50, in una prova fin lì segnata da una fuga a nove poi neutralizzata e una maxi-caduta di gruppo sullo sterrato a causa di un colpo di vento e che aveva visto suo malgrado protagonista anche lo stesso Alaphilippe, bravo poi a recuperare grazie al lavoro del suo team. Ma l'attacco di Pogacar in discesa sul Monte Sante Marie ha sparigliato le carte. Il campione del mondo e vincitore dell'edizione 2019 ha provato a tenergli testa ma lo sloveno è stato un fulmine e in poche pedalate ha fatto il vuoto. Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) era stato l'unico che in qualche modo aveva provato a controbattere ma il ritmo imposto da Pogacar è stato insostenibile e alla fine pure lo spagnolo è stato risucchiato dal grosso del gruppo. Gruppo dal quale si è poi staccato Alaphilippe mentre si formava un quintetto – Asgreen, Valverde, Narvaez, Simmons e Wellens – che provava a ricucire lo strappo. Ma i primi due sono solo riusciti a giocarsi gli altri gradini del podio: contro questo Pogacar era impossibile fare di più. (ITALPRESS). glb/red 05-Mar-22 16:55