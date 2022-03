F.1: Ucraina. Haas licenzia Mazepin, il russo “Sono molto deluso”

"Ignorata la mia volontà di accettare le condizioni della Fia", dice il pilota ROMA (ITALPRESS) – Nikita Mazepin parla di delusione, ma probabilmente quello che sente dentro è una grande rabbia per una decisione che non ha per nulla condiviso. Il pilota russo è stato licenziato dalla Haas, di fatto è stato estromesso dalla Formula 1 che del resto aveva già preso provvedimenti importanti contro la guerra, risolvendo il contratto con i promotori del Gran Premio di Russia per questo e per i prossimi anni. "Sono molto deluso di sapere che il mio contratto di F1 è stato chiuso. Pur comprendendo le difficoltà, la decisione della FIA (la posibilità di gareggiare ma senza bandiere russe e i relativi inni, ndr) e la mia volontà più volte ribadita di accettare le condizioni imposte per continuare, sono state completamente ignorate da una decisione del tutto unilaterale – dice l'ormai ex pilota della Haas -. Ringrazio chi ha cercato di capire, a loro va la mia eterna gratitudine. Ho fatto tesoro della mia esperienza in F1 e spero sinceramente che potremo tornare tutti insieme in tempi migliori. Nei prossimi giorni avrò molto da dire", ha concluso Mazepin. (ITALPRESS). ari/red 05-Mar-22 13:06