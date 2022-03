A Tim Gajser il Gp di Lombardia di Motocross a Mantova

Per lo sloveno un primo e un secondo posto MANTOVA (ITALPRESS) – Tim Gajser ha vinto il Gran Premio di Lombardia al Circuito Città di Mantova per il secondo appuntamento del mondiale 2022 di motocross. Lo sloveno della Honda ha ottenuto un primo e un secondo posto. In gara 2 ha preceduto di 7 secondi il francese della Yamaha Maxime Renaut. A completare il podio è il sorprendente olandese Brian Bogers, in sella a una Husqvarna, staccato di 12 secondi. Alessandro Lupino ha chiuso al decimo posto, Filippo Zonta invece ventesimo mentre Alberto Forato non è arrivato al traguardo a causa di una caduta al quarto giro. Gara 1 era andata a Jorge Prado (Gasgas) che poi ha deluso in gara 2 non andando oltre la settima posizione. Prado si era piazzato in mattinata davanti a Tim Gajser (Honda) staccato di un solo secondo e tre decimi. Terzo posto per il francese Maxime Renaux (Yamaha) a 16". Il primo degli italiani era stato Alberto Forato (Gasgas), ottavo. In classifica Gajser si porta a quota 94 punti davanti a Prado con 82. Ricordiamo che Jeffrey Herlings, campione del mondo in carica, è ancora assente per infortunio. (ITALPRESS). pc/red 06-Mar-22 18:07