Calcio: Serie A. Italiano “Una volta in vantaggio pensavo di vincere”

"Mi è piaciuta la reazione della ripresa". FIRENZE-(ITALPRESS) – "Nel primo tempo siamo stati un po' contratti, sinceramente sapevo delle difficoltà che può creare il Verona, è una squadra che sta bene e arriva in fiducia. Però una volta in vantaggio pensavo di riuscire a gestire meglio la gara, invece sono venuti fuori loro. Nel secondo tempo siamo stati bravi noi a non subire più e a creare tre situazioni in cui potevamo segnare. Mi è piaciuta la reazione della ripresa, l'ho detto anche ai ragazzi, ci teniamo il punto e continuiamo a migliorare. Ci manca la vittoria, sono già tre partite che ci manca". Lo ha detto il tecnico viola Vincenzo Italiano commentando la gara contro il Verona. "Venivamo dalla gara che ci doveva dare slancio e furore ed invece siamo partiti non bene -ha aggiunto Italiano-. Mi è piaciuta pero' la reazione della ripresa. Abbiamo adesso un'altra partita in casa, arriviamo da prestazione di alto livello ma ci manca concretezza. Ho scelto Nico Gonzalez per Piatek perche' speravo in qualche scelta in verticale e speravo in qualche sua spizzata di testa. Cabral non è ancora al 100%. Ikone' si sta adattando, ci sta che non sia stato freschissimo, ed oggi ha avuto anche un dolorino all'adduttore dopo pochi minuti. Ho preferito mettere nel secondo tempo gente fresca". (ITALPRESS). lc/gm/red 06-Mar-22 17:45