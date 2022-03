Calcio: Serie A. Tudor “Tra le nostre migliori gare, potevamo vincere”

"Abbiamo preso un punto ma la squadra ha giocato benissimo". FIRENZE (ITALPRESS) – "Oggi abbiamo fatto una delle nostre migliori gare, poteva essere sul due a zero nel primo tempo. Nel secondo abbiamo sbagliato qualcosa nell'ultimo passaggio. Abbiamo preso un punto ma la squadra ha giocato benissimo. Se c'era una squadra che poteva vincere oggi era il Verona". Lo ha detto il tecnico del Verona Igor Tudor commentando la gara di Firenze. "Le squadre che vengono a giocare a Firenze di solito soffrono, noi invece oggi abbiamo fatto bene -ha aggiunto Tudor-. Abbiamo tre attaccanti forti, tocca all'allenatore indicare la via come fare la fase d'attacco ma senza giocatori di qualita' non potremmo fare niente. Sono orgoglioso della prestazione dei miei giocatori soprattutto nella fase d'attacco, sono contento, è un bel punto. La sofferenza nella ripresa ci poteva stare, abbiamo retto bene l'inizio del secondo tempo pero' poi siamo riusciti alla distanza. Abbiamo avuto tre situazioni dove siamo stati ad un passo dal tornare a segnare. Lasagna? Ha fatto una grande gara, ha caratteristiche diverse da Barak ma gli è mancato solo il gol. L'ho tolto perche' Caprari non ce la faceva piu' ad inseguire Torreira. Sono contento della prestazione dei nostri attaccanti". (ITALPRESS). lc/gm/red 06-Mar-22 17:51