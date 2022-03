Hector guida la prima manche del Gigante di Lenzerheide

La migliore azzurra è federica Brignone quinta LENZERHEIDE BADIA (ITALPRESS) – Sara Hector chiude al comando la prima manche dello slalom gigante di Lenzerheide, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022. La svedese fa segnare il miglior tempo in 1'01"11, precedendo di undici centesimi la statunitense Mikaela Shiffrin. Completa il podio provvisorio la francese Tessa Worley (+0"16). Federica Brignone è quinta a 1"00 dalla leader, decima Elena Curtoni (+1"66). Accede alla seconda manche anche Roberta Melesi (26esima), mentre rimangono fuori Asja Zenere (32esima) e Roberta Midali (37esima). Non hanno invece concluso la prova Marta Bassino e Karoline Pichler. (ITALPRESS). spf/pc/red 06-Mar-22 11:27