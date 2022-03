Juventus batte Spezia 1-0, decide un gol di Morata

Si tratta della 14esimo risultato utile di fila per i bianconeri con 9 vittorie e 5 pareggi. TORINO (ITALPRESS) – La Juventus ha superato 1-0 lo Spezia all'Allianz Stadium cogliendo il quarto successo su quattro sfide in Serie A contro i liguri, seppur al termine di una gara molto complicata per gli uomini di Allegri, e il 14esimo risultato utile di fila (9 vittorie e 5 pareggi). Per lo Spezia è buio pesto alla quarta sconfitta di fila. Dopo una prima parte di gara in cui i due portieri sono stati quasi inoperosi, è stata la Juventus a provarci una prima volta al 18' con Arthur, ma la conclusione del brasiliano ha trovato la respinta di Nikolau, mentre tre minuti più tardi è stato Morata a non perdonare: il portiere Provedel ha sbagliato il rinvio, Rugani è intervenuto toccandola di prima per Vlahovic che ha servito Locatelli il quale, con un tocco verso sinistra ha trovato Morata che con un piattone rasoterra ha battuto il portiere spezzino sul secondo palo. Juventus vicina al gol ancora una volta nel primo tempo con Cuadrado che al 33', dopo una bella triangolazione larga con Arthur, ha cercato di piazzare la palla alla sinistra di Provedel ma la conclusione troppo debole ha permesso al portiere di bloccare la sfera. In avvio di ripresa, al 6', la prima ghiotta opportunità per lo Spezia con Gyasi che, imbeccato con un cross dalla destra di Ferrer, ha colpito di testa a botta sicura trovando però la parata a terra sulla linea di porta di Szczesny. Gli ospiti sono stati capaci di produrre una sola altra azione pericolosa dalle parti di Szczesny: a dieci minuti dal termine il portiere polacco della Juventus ha salvato ancora il risultato chiudendo lo specchio in uscita dopo che da un filtrante di Kovalenko era stato Agudelo ad avere la grande occasione sui piedi. (ITALPRESS). ma/gm/red 06-Mar-22 20:00