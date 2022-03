Paralimpiadi2022, vince l’Italia di Para Ice Hockey

Gli azzurri battono la Slovacchia agli shootout ROMA (ITALPRESS) – Successo cuore e grinta per l'Italia (foto Cip) contro la Slovacchia nella seconda partita in programma alla Paralimpiade di Pechino. Sul ghiaccio del National Indoor Stadium, gli azzurri di Massimo Da Rin rimontano e vincono agli shootout, riscattandosi così dalla sconfitta di ieri contro la Repubblica Ceca (0-5). Una vittoria che dà morale e che apre le porte dei quarti di finale: prima c'è la sfida di però martedì 8 marzo (ore 9.35 in diretta tv su Raisport) contro i padroni di casa della Cina. (ITALPRESS). pc/red 06-Mar-22 14:05