Sci Alpino, Kilde comanda Super-G a Kvitfjell

L'azzurro Dominik Paris è attualmente quarto KVITFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Aleksander Aamodt Kilde comanda il Super-G di Kvitfjell, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2021/2022. Il norvegese, sceso con il pettorale 7, ferma il cronometro sul tempo di 1'25"91, che vale la prima piazza provvisoria dopo 30 pettorali (dei 61 al via). Seconda posizione per il canadese James Crawford, che paga 7 centesimi dal norvegese e si inserisce davanti all'austriaco Matthias Mayer (+0"12). Fuori dal podio l'azzurro Dominik Paris, quarto al momento a 21 centesimi da Kilde. Più lontano Christof Innerhofer, solo 21esimo staccato di 1"44 dal leader. (ITALPRESS). spf/pc/red 06-Mar-22 12:17