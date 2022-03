Al Teatro Golden Michela Andreozzi e Massimiliano Vado in “love Match”

E se i mille volti dell’amore si confrontassero su un palco? Michela Andreozzi e Massimiliano Vado, coppia nella vita e nell’arte, provano a rispondere ai numerosi quesiti del cuore con il loro spettacolo “love Match”, in scena dal 9 al 20 marzo al Teatro Golden di Roma, con le musiche di Alessandro Di Pofi e i quadri di Mauro Di Silvestre. La bravura dei due attori riesce a dare vita ad uno spettacolo comico e romantico, prodotto da Atpr & Vincenzo Sinopoli, che alterna vari stati d’animo, portando i due protagonisti ad interrogarsi in una escalation di emozioni senza esclusione di colpi.

Che cos’è l’amore? E’ riconoscere l’altro? E’ rispettare i limiti dell’altro?

E’ una lotta disperata che si vince solo nel momento in cui ci si arrende?

E’ un fischio di ammirazione per la strada! (No, quello è catcalling.)

E’ la risposta alla solitudine. E’ la forma più alta di amicizia.

O forse è il contrario? E’ una poesia, una canzone, è un tango. E’ innamorarsi dei difetti.

E’ detestare le virtù. E’ la coppia prima della famiglia. E’affezionarsi all’abitudine.

E’ abbandonare le abitudini. E’ passione, feticismo, perversione. Una ubriacatura. E’ gelosia. E’ la cura.

E’ la strada per la felicità, e non importa se non si arriva mai.

Michela e Massimiliano interpretano le molteplici sfaccettature di una stessa umanità che si attrae, si respinge, discute, si abbraccia, si ama.

Da non perdere al Teatro Golden fino al 20 marzo.