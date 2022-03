Atletica: Duplantis salta 6,19 e migliora record mondiale indoor asta

Il 22enne svedese protagonista al meeting di Belgrado BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) – "He did it", annuncia la World Athletics. Mondo Duplantis, campione olimpico in carica, in occasione del meeting indoor di Belgrado – sede degli imminenti Mondiali al chiuso – al terzo tentativo ha migliorato di un centimetro il record mondiale dell'asta saltando a 6,19 metri. Il precedente primato era stato stabilito dallo stesso 22enne svedese due anni fa, il 15 febbraio 2020, a Glasgow. Duplantis detiene con 6,18 anche il primato mondiale all'aperto. (ITALPRESS). glb/red 07-Mar-22 19:10