Basket: Nba. Denver batte New Orleans all’overtime, vince Milwaukee

Jokic grande protagonista con i Nuggets, a referto con 46 punti NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Serve un supplementare per decidere la sfida tra Denver e New Orleans, uno dei match più spettacolari delle gare della regular-season dell'Nba che si sono disputate nella notte italiana. A spuntarla sono i Nuggets, che piegano i Pelicans per 138-130 di fronte ai quasi 15mila spettatori della Ball Arena: a farla da padrone è Jokic, a referto da top-scorer con un bottino personale di 46 punti. Successo casalingo dei Milwaukee Bucks: i campioni in carica mettono al tappeto i Phoenix Suns per 132-122 con 44 punti di Middleton, il più prolifico del match. Affermazione interna anche per Houston Rockets, che si impone per 123-112 sui Memphis Grizzlies sfuttando i 29 punti di Porter. Altri risultati: Boston Celtics-Brooklyn Nets 126-120; Washington Wizards-Indiana Pacers 133-123; Oklahoma City Thunder-Utah Jazz 103-116; Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors 104-96; Los Angeles Clippers-New York Knicks 93-116. (ITALPRESS). mc/red 07-Mar-22 09:02