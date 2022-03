Basket: Ufficiale, la Virtus Bologna ingaggia anche Shengelia

Il lungo georgiano si è liberato dal Cska Mosca BOLOGNA (ITALPRESS) – Altro colpo per la Virtus Bologna che, dopo Daniel Hackett, si assicura anche Tornik'e Shengelia. Il lungo georgiano, classe 1991, ha firmato fino al 30 giugno. "Toko aumenterà ancora di più il valore tecnico e l'esperienza sia a livello nazionale che internazionale del nostro roster – commenta il Ceo Luca Baraldi – Anche in questo caso la trattativa con i rappresentanti del giocatore è stata condotta con successo dal nostro dg Paolo Ronci. L'arrivo di Toko, che ha dimostrato di voler vestire la maglia delle V Nere, pur in presenza di altre importanti offerte, conferma l'immagine che Virtus Segafredo riscuote nel panorama cestistico europeo". Cresciuto nelle giovanili del Valencia prima di esordire in prima squadra nella stagione 2008-2009 e vincere, l'anno successivo, l'Eurocup, Shengelia ha vestito dal 2014 al 2020 la canotta del Baskonia, diventando un'icona della società basca con la quale ottiene l'inserimento nell'All Euroleague First Team nel 2017/2018 e la conquista del Campionato spagnolo nella stagione 2019/2020. Dalla stagione successiva il passaggio al CSKA Mosca dove vince un Campionato e una Supercoppa. (ITALPRESS). glb/com 07-Mar-22 19:03