Calcio: Stampa, Ten Hag prima scelta per panchina Manchester United

La dirigenza dei Red Devils pronta a puntare sul tecnico dell'Ajax MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La pesante sconfitta nel derby e una rincorsa a un posto in Champions sempre più in salita sembrano aver definitivamente segnato il destino di Ralf Rangnick. Arrivato al posto di Solskjaer come traghettatore fino a giugno, il tecnico tedesco rimarrà come consulente ma nelle scorse settimane si era parlato di una sua possibile conferma sulla panchina del Manchester United. Scenario oggi improbabile: stando al "Telegraph", la dirigenza dei Red Devils starebbe valutando altre piste e in particolare il favorito numero uno sarebbe l'attuale tecnico dell'Ajax, Erik Ten Hag, che nelle preferenze avrebbe superato anche Mauricio Pochettino. La sua filosofia di gioco e i risultati ottenuti in questi anni alla guida dei Lancieri avrebbero convinto le alte sfere dello United a puntare su di lui per provare a costruire un nuovo ciclo vincente. (ITALPRESS). glb/red 07-Mar-22 18:29