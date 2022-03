Calcio: Champions. Pochettino “Molto rispetto per Real ma no paura”

Il tecnico del Psg: "Dobbiamo mantenere il vantaggio dell'andata" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "La nostra responsabilità è quella di mantenere il vantaggio dell'andata. Abbiamo molto rispetto per il Real Madrid. Un club che vince 13 Champions League non è per caso, ma non abbiamo paura". Lo ha detto il tecnico del Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino, alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid, battuto 1-0 all'andata. "Cercheremo di fare il nostro gioco – ha spiegato in conferenza stampa l'allenatore argentino – Sappiamo che dobbiamo essere concentrati. Questa è una competizione che tutti i nostri tifosi e giocatori meritano di vincere. Ma prima per prima cosa cerchiamo di passare ai quarti di finale". Buone notizie per il club francese: Mbappé, che lunedì ha subito una botta alla caviglia in allenamento, sceso oggi in campo per la rifinitura al Bernabeu. (ITALPRESS). mc/red 08-Mar-22 19:24