Calcio: Coppa Italia C.Domani su Rai Sport finale andata Padova-Sudtirol

Match in programma alle 18.50, il ritorno il 6 aprile sempre con diretta Rai FIRENZE (ITALPRESS) – Padova-Sudtirol è il primo grande appuntamento della stagione 2021-2022 di Lega Pro: domani sera alle 18.50, in diretta su Rai Sport, si giocherà la partita d'andata di Coppa Italia, primo trofeo in palio della Serie C. Un appuntamento sempre molto sentito, come dimostrano le finali degli ultimi anni, giocate con grande intensità e che hanno regalato spesso colpi di scena. E' l'occasione per la Lega Pro di presentare il nuovo logo per questo torneo. Padova e Sudtirol è anche un confronto tra le prime in classifica del girone A: al momento, infatti, il Sudtirol comanda con 73 punti mentre i veneti sono secondi con 66. Il ritorno si giocherà il 6 aprile alle 20, sempre con diretta su Rai Sport. Vincitrice sarà la squadra che dopo le due gare di andata e ritorno avrà ottenuto il maggior punteggio o, a parità di punteggio dopo la gara di ritorno, la formazione che avrà conseguito una migliore differenza reti nelle due partite. In caso di ulteriore parità al termine dei due incontri, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno: se neanche questi saranno sufficienti, si ricorrerà ai calci di rigore. Lo scorso anno la Coppa Italia non venne disputata a causa del Covid. L'ultimo club ad averla conquistata è la Juventus Under 23, nell'edizione 2019-20, battendo in finale la Ternana 2-1. Il record di vittorie – 4 – appartiene al Monza. Oltre al prestigio di aggiudicarsi il trofeo, la Coppa Italia permette anche di accedere direttamente al primo turno della fase play off nazionale del campionato. (ITALPRESS). ari/com 08-Mar-22 11:28