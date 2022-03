Calcio: Serie A. Chiffi arbitra Milan-Empoli, Torino-Inter a Guida

Sampdoria-Juve verrà diretta da Valeri, mentre Doveri è stato designato per Verona-Napoli ROMA (ITALPRESS) – Sarà Daniele Chiffi a dirigere Milan-Empoli, match valido per la 10^ giornata di ritorno e in programma sabato alle 20.45. Con il fischietto della sezione di Padova ci saranno i guardalinee Imperiale e Di Iorio, il quarto ufficiale di gara Volpi e gli arbitri Var Nasca e Lo Cicero. Sabato altri tre anticipi: alle 15 Salernitana-Sassuolo (Massimi di Termoli) e Spezia-Cagliari (Orsato di Schio) e alle 18 Sampdoria-Juventus (Valeri di Roma). Domenica alle 12.30 Fiorentina-Bologna (Sacchi di Macerata), alle 15 Verona-Napoli (Doveri di Roma), alle 18 Atalanta-Genoa (Abisso di Palermo) e Udinese-Roma (Di Bello di Brindisi), alle 20.45 Torino-Inter affidata a Guida di Torre Annunziata. Infine lunedì il posticipo Lazio-Venezia che sarà diretta da Manganiello di Pinerolo. (ITALPRESS). ari/red 09-Mar-22 13:19