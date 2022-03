Calcio: Udinese, il West Ham punta Deulofeu

I media inglesi danno lo spagnolo nel mirino degli Hammers LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il West Ham punta a riportare in Premier League Gerard Deulofeu. L'ex Barcellona e Milan, che in Inghilterra ha vestito le maglie di Everton e Watford, sta disputando una stagione da protagonista all'Udinese, con cui ha collezionato fin qui 8 gol in campionato. Gli Hammers sanno che difficilmente riusciranno a trattenere Jarrod Bowen sul quale hanno messo gli occhi le big della Premier e per sostituirlo, riportano i media d'Oltre Manica, avrebbero pensato a Deulofeu. Il 27enne attaccante spagnolo, sotto contratto fino al 2024, difficilmente andrà via per meno di 20 milioni di euro. (ITALPRESS). glb/red 09-Mar-22 11:32