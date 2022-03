Calciomercato: Barça. Xavi”Haaland?Nessun giocatore ha detto no al club”

"Giocare da noi è un'opportunità unica per qualsiasi giocatore" dice il tecnico azulgrana BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Confermi che ho incontrato Haaland a Monaco di Baviera? Bene, io non lo sapevo". Xavi commenta scherzando e senza smentire, l'indiscrezione del giornale 'L'Esportiu' su un presunto incontro tra lo stesso tecnico del Barcellona e l'attaccante del Borussia Dortmund nella città bavarese. "Io dico – ha detto parlando in generale l'allenatore azulgrana – che per qualsiasi giocatore è sempre un buon momento per venire al Barça e aggiungo che, da quando sono qui, nessun calciatore ha detto no al club". Secondo il Mundo Deportivo il Manchester City resta comunque in vantaggio per Haaland, mentre tornando a Xavi il tecnico ha spiegato come cerca di far piacere il progetto Barça ai calciatori che incontra: "Quando parliamo con un giocatore gli parliamo del nostro gioco, degli allenamenti, gli spieghiamo che se in un altro club può toccare 20 palloni, da noi ne toccherebbe 40 a partita, poi c'è il club, la storia della società, una città meravigliosa. Provo a far capire che giocare nel Barça è un'opportunità unica". (ITALPRESS). ari/red 09-Mar-22 16:26