Calciomercato: Chelsea.Christensen verso Barça,Tuchel”Non sono contento”

Il difensore danese nella prossima stagione indosserà la maglia del club catalano LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Momento difficilissimo per Thomas Tuchel. Il tecnico del Chelsea si trova a dover gestire la vicenda Abramovich, di conseguenza un'incertezza sul futuro societario che complica i piani di rinnovo con alcuni calciatori. Per esempio Andreas Christensen, difensore che ormai viene considerato un sicuro giocatore del Barcellona a partire dalla prossima stagione. "E' chiaro che ci arrivano queste voci ed è altrettanto evidente che non ci lascino felici, però la realtà è che dobbiamo considerare l'ipotesi che possa andar via, anche se è qualcosa che non ci piace", ha dichiarato il tecnico tedesco in conferenza alla vigilia del match con il Norwich. La stampa catalana ricorda che gli agenti di Christensen sono stati a Barcellona per chiudere l'accordo con il club di Laporta. Gli azulgrana hanno avuto la meglio sul Bayern Monaco, altra big sulle tracce del nazionale danese. (ITALPRESS). ari/red 09-Mar-22 16:28