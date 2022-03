Calciomercato: Juve. Secondo As anche l’Atletico Madrid su Dybala

Il club rojiblanco avrebbe già da mesi avviato i contatti con l'entourage dell'argentino MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Rinviato l'incontro tra gli agenti di Paulo Dybala e i dirigenti della Juventus. Un'indiscrezione che è arrivata anche in Spagna e che viene letta come un altro segnale negativo in chiave rinnovo del contratto. Per il quotidiano madrileno "AS" oltre all'Inter c'è anche l'Atletico Madrid sull'attaccante argentino, pallino del ds Andrea Berta che avrebbe già avuto i primi contatti con l'entourage della Joya. As ricorda anche l'incontro avuto dallo stesso Dybala e da Simeone in un ristorante di Madrid nel 2018: "E' stato un caso ma gli ho detto cosa penso di lui, ovvero che è un grandissimo giocatore", confessò Simeone dopo quell'incontro. (ITALPRESS). ari/red 09-Mar-22 17:12