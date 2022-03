Malagò “La questione Fontana-Federghiaccio va risolta”

"Bisogna trovare il modo di convivere, nell'interesse di tutti" MILANO (ITALPRESS) – "Quella di Arianna Fontana è una questione che va risolta, penso si debbano incontrare la Federazione, che è l'interlocutore principe, e Arianna, che è Arianna, la più grande di tutti i tempi. Nell'interesse di tutti bisogna trovare il modo di convivere il più possibile felicemente. Ma credo che si troveranno tempi e parole nell'interesse dello sport italiano e soprattutto di Milano-Cortina". Ne è convinto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, oggi nel capoluogo milanese per la Giunta Nazionale che si è tenuta all'Allianz Tower. Il numero uno del Comitato Olimpico italiano è poi tornato sulla questione ucraina: "il corso della storia sta prendendo una piega per cui è pensabile che qualche nazione non ci sia alla prossima Olimpiade. Lo sport italiano sta facendo il massimo per supportare il popolo ucraino. Stiamo svuotando i magazzini e stiamo mandando i nostri cimeli per dare alla popolazione ciò che serve, giacche a vento e materiale. Sono in contatto con Bubka, e da parte nostra stiamo dando supporto per ospitare atleti di varie federazioni". (ITALPRESS). glb/red 09-Mar-22 14:08