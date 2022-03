Sala “Cerimonia inaugurale Milano-Cortina nell’attuale San Siro”

"Non ci sono i tempi perchè lo stadio nuovo sia pronto in tempo" MILANO (ITALPRESS) – "Per una questione di tempi ci sarà qui la cerimonia di apertura" delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026". Lo afferma il sindaco di Milano Giuseppe Sala, oggi a margine della conferenza stampa organizzata allo stadio milanese di San Siro, dopo la Giunta Nazionale del Coni, tenutasi in mattinata all'Allianz Tower di Milano. "Mi auguro che il nuovo stadio ci sarà, ma per una questione di tempi e considerando i ricorsi e le richieste di referendum, credo che a questo punto possiamo escludere che si ci sia un nuovo stadio per la cerimonia di apertura. Sarà questo, che comunque è un 'Signor Stadio"", conclude Sala. (ITALPRESS). fmo/glb/red 09-Mar-22 14:10