Atletica:Maratona Roma. Cozzoli “Capitale modello riferimento per sport”

"Lo sport ha bisogno di fare squadra con tutti gli stakeholder". ROMA (ITALPRESS) – "Lo sport ha bisogno di fare squadra con tutti gli stakeholder. Vogliamo crescere facendo sistema. Roma sarà il modello di riferimento, Sport e Salute organizzerà tantissimi eventi internazionali nei prossimi mesi, la nostra mission è far crescere lo sport puntando sul suo valore formativo e sociale. I progetti sono tanti". Lo ha dichiarato Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, nel suo intervento alla conferenza di presentazione della Maratona di Roma, in Campidoglio. "Quest'anno rientriamo in situazione di quasi normalità, ma questo non sarà mai un evento normale perché si svolge in una città straordinaria – ha aggiunto Cozzoli – Sono felice inoltre che questo evento voglia diventare a breve pienamente sostenibile. Ricordo poi che lo sport è anche innovazione. Dobbiamo fare di più e allora cogliamo l'occasione della Maratona di Roma per promuovere ancora la nostra app My Sport e Salute". (ITALPRESS). spf/gm/red 10-Mar-22 12:12