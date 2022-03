Calcio: Fiorentina. Squalifica dimezzata,Bonaventura col Bologna ci sarà

Il centrocampista ha scontato un turno di stop e con gli emiliani sarà a disposizione FIRENZE (ITALPRESS) – Giacomo Bonaventura sarà a disposizione di Vincenzo Italiano per la gara casalinga di domenica (ore 12.30) contro il Bologna. Ha avuto buon esito infatti il ricorso del club gigliato presso la Corte d'appello nazionale che ha dimezzato da due a una le giornate di squalifica che erano state inflitte al centrocampista dopo l'espulsione rimediata con il Sassuolo. Il turno di stop è stato commutato in un'ammenda al calciatore di 10 mila euro. Nel frattempo intenso lavoro tecnico-tattico alternato ad esercizi di riscaldamento fra campo e palestra per i viola. Buone notizie da due dei giocatori reduci da problemi muscolari, ovvero Ikonè e Nastasic che hanno effettuato tutto l'allenamento con il resto dei compagni, dando buoni segnali in vista di una loro possibile convocazione per la sfida alla squadra allenata da Sinisa Mihajlovic. Seduta invece parzialmente differenziata per Odriozola che ha svolto sia lavoro con il gruppo che personalizzato, il tutto finalizzato al pieno recupero della funzionalità del ginocchio sinistro che otto giorni fa aveva subito un trauma distorsivo nel corso del match contro la Juventus. Possibile che tornino dal 1' Bonaventura a centrocampo e Nico Gonzalez come uno dei due esterni offensivi, in un tridente che vedrà confermato Piatek nel ruolo di prima punta. Il programma di lavoro in casa viola prevede per la giornata di domani un'unica seduta di allenamento. (ITALPRESS). lc/ari/red 10-Mar-22 19:25