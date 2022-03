Calcio: Juric “Inter ha grandi campioni, Toro ok in ultime gare”

"Non sono arrivati i risultati ma la squadra ha fatto bene" TORINO (ITALPRESS) – "L'Inter è una grande squadra di grandi campioni, che ti può colpire in qualsiasi momento. Speriamo di continuare sull'onda delle ultime prestazioni: anche se i risultati sono stati negativi, analizzando tutti i dati la squadra ha fatto bene, deve continuare così e cercare di fare una bella gara e vincere". Ivan Juric, ai microfoni di Torino Channel, è già proiettato verso la sfida di domenica sera contro i nerazzurri. "Sanno tutti che il Toro è una squadra difficile da affrontare – le parole invece di Etrit Berisha – Dobbiamo continuare sulla nostra strada, ogni partita è diversa e vediamo cosa succede". Si annuncia il pubblico delle grandi occasioni all'Olimpico di Torino. "Dobbiamo fare quel passo in più anche per loro – chiosa Samuele Ricci – C'è stato sempre un grandissimo tifo, come giocatore lo sento molto. Ora ci aspetta questra partita che non sarà facile, l'Inter è una squadra forte ma possiamo darle filo da torcere, faremo del nostro meglio". (ITALPRESS). glb/red 10-Mar-22 13:38