Giardi presidente Comitato olimpico San Marino fino al 2024

Lo ha eletto per acclamazione il Consiglio Nazionale del comitato olimpico sammarinese. SAN MARINO (ITALPRESS) – Gian Primo Giardi rimane alla guida del Cons fino al 2024. Lo ha eletto per acclamazione il Consiglio Nazionale del comitato olimpico sammarinese. Il rieletto presidente guiderà dunque il movimento sportivo sammarinese nelle importanti sfide dei prossimi tre anni e negli appuntamenti internazionali che culmineranno con le Olimpiadi di Parigi 2024. Christian Forcellini è confermato alla vicepresidenza ed Eros Bologna nel ruolo di segretario generale. L'assemblea ha poi provveduto a nominare i tre membri dell'Esecutivo compatibili con incarichi federali tra i sette presidenti candidati. L'esito delle votazioni ha visto la conferma di Emanuele Vannucci (golf) e i nuovi ingressi di Stefano Valentino Piva (tennistavolo) e Marco Giancarlo Rossini (nuoto). Infine, per i due posti di membri "esterni", cioè non compatibili con incarichi all'interno di Federazioni o associazioni sportive, l'elezione ha decretato la conferma di Luciano Scarponi e l'ingresso di Giuliano Tomassini. In apertura di lavori il presidente Giardi ha aggiornato l'assemblea sull'imminente lancio dell'App Stats e sui due incontri di formazione per genitori e tecnici con lo psicologo dello sport Sammy Marcantognini, in programma il 17 e 24 marzo. Ha inoltre espresso la volontà del Cons, in linea con le indicazioni del Cio, di offrire assistenza ad atleti agonisti e bambini ucraini arrivati sul territorio sammarinese, dando ai primi la possibilità di continuare la propria preparazione e ai secondi l'opportunità di poter praticare sport. (ITALPRESS). gm/red 10-Mar-22 15:09