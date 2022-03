Sci alpino: Cdm. De Aliprandini guida pattuglia azzurra a Kranjska Gora

Anche Tonetti, Borsotti, Hofer e Zingerle per il doppio gigante sloveno ROMA (ITALPRESS) – Sono otto gli azzurri convocati per il doppio appuntamento di gigante maschile di Coppa del Mondo sulla pista di Kranjska Gora, che precede le finali di Courchevel-Meribel. Sulla celebre Podkoren3 si disputeranno due gare sabato 12 marzo (ore 09.30 e 12.30 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport) e domenica 13 (ore 09.30 e 12.30) con Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Giovanni Borsotti, Alex Hofer, Hannes Zingerle, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni e Simon Maurberger. L'Italia vanta quattro successi nella specialità sul pendio sloveno, l'ultimo dei quali è datato 1999 per merito di Patrick Holzer, preceduto dalle due affermazioni di Alberto Tomba (1995 e 1990) e di Sergio Bergamelli nel 1992. L'ultimo podio risale al 2009 con Max Blardone, terzo fra le porte larghe. Le due gare definiranno i partecipanti alle finali di specialità in Francia: sono attualmente qualificati, fra i 25 aventi diritto in gigante, De Aliprandini, quinto a 207 punti, e Giovanni Borsotti 24esimo a 36, mentre Tonetti è momentaneamente 28esimo ma con ancora possibilità di acciuffare l'ultimo posto utile. (ITALPRESS). mc/com 10-Mar-22 11:49