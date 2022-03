Basket: Virtus Bologna, 40 giorni di stop per Belinelli

Il giocatore ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra BOLOGNA (ITALPRESS) – Brutte notizie per la Virtus Bologna, che dovrà fare a meno per oltre un mese di Marco Belinelli. Infortunatasi mercoledì sera, nel derby di Eurocup contro la Reyer Venezia, la guardia di San Giovanni in Persiceto si è sottoposta ad accertamenti che hanno evidenziato "una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato le terapie specifiche e i tempi di recupero sono stimati in circa 40 giorni", fanno sapere le Vu Nere in una nota. (ITALPRESS). glb/red 11-Mar-22 16:11