Calcio: Liverpool, Klopp “Titolo? Ci proviamo ma non siamo noi davanti”

"Contro il Brighton dobbiamo difendere meglio di come abbiamo fatto con l'Inter" LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Finora i ragazzi hanno fatto incredibilmente bene per cui perchè non dovremmo pensare di poter continuare? Ci proveremo ma non parlerei di corsa al titolo perchè non ci siamo noi davanti. Possiamo provare a vincere le partite e poi si vedrà". Jurgen Klopp sa che il Liverpool non è padrone del proprio destino in Premier League, dove prova a mettere pressione su un Manchester City che ha sei punti di vantaggio ma anche una gara in più. Di sicuro il Liverpool dovrà mantenere i livelli alti mostrati fin qui. "Io credo negli esseri umani e nel fatto che ognuno ha dentro di sè una certa quantità di automotivazione. C'è ancora spazio per migliorarsi: siamo stati fortunati e intelligenti a mettere insieme questi ragazzi", osserva Klopp, che si aspetta anche delle risposte dopo la sconfitta in Champions con l'Inter, anche se ininfluente ai fini del passaggio del turno. "Non siamo dei bravi perdenti. Dopo una partita di solito parlo dentro lo spogliatoio ma dopo l'Inter è stato leggermente diverso, ero di umore migliore verso i giocatori. Reagire è importante e sono abbastanza sicuro che reagiremo. Non mi sono piaciute alcune parti delle nostra prestazione, soprattutto in fase difensiva. Se non difendiamo nel modo giusto contro il Brighton, avremo un problema". Da Klopp anche una battuta sul futuro di Salah, il cui contratto è in scadenza nel 2023. "Mo si aspetta che questo club sia ambizioso ma noi non possiamo fare molto di più, spetta a lui decidere. Per quanto mi riguarda va tutto bene, non ci sono novità, nè firme nè rifiuti. Bisogna solo aspettare ma non c'è fretta". (ITALPRESS). glb/red 11-Mar-22 16:07