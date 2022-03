Calcio: Psg. Donnarumma “Giorni difficili, eliminazione un duro colpo”

"E' da questi momenti di difficoltà che si viene fuori più forti", dice il portiere azzurro PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "L'eliminazione dalla Champions è stata un duro colpo. I due giorni passati non sono stati semplici, ma è proprio da questi momenti di difficoltà che si viene fuori più forti. Ora bisogna pensare al presente, a vincere la Ligue 1, dando tutto come ho sempre fatto per questa maglia, per questo Club e per i nostri tifosi. Ripartiamo subito insieme! Allez Paris". Lo scrive Gigio Donnarumma che, dopo due giorni di silenzio, affida ai social le sue considerazioni dopo la sconfitta per 3-1 in casa del Real Madrid che ha decretato l'eliminazione del suo Psg. L'ex Milan è finito sul banco degli imputati per il primo gol di Benzema. (ITALPRESS). ari/red 11-Mar-22 14:07