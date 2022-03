Calcio: Salernitana, Nicola “Voglio squadra coraggiosa e affamata”

"Abbiamo già modificato molti aspetti negativi, dobbiamo continuare su questa strada" SALERNO (ITALPRESS) – Davide Nicola cerca la prima vittoria alla guida della Salerniutana. Un colpo da tre punti che potrebbe cambiare il passo nell'attesa che si definisca, del tutto, il recupero della gara contro il Venezia. "Domani è una partita che regala un'opportunità incredibile per poter fare un passo verso quel sogno – afferma il tecnico granata alla vigilia della gara col Sassuolo – Questa squadra ha già modificato molti dei suoi aspetti negativi, dobbiamo continuare su questa strada. Voglio vedere la Salernitana che dimostra il coraggio, l'organizzazione di gioco". Resta l'avversario, un Sassuolo che non può essere preso sottogamba. "Il Sassuolo è una squadra che ha qualità, arrivano da processi di miglioramenti di percorsi che durano da anni – riflette Nicola – Ha dimostrato negli anni di aver modificato alcune scelte di gioco ma ha mantenuto le sue qualità. E' un'ottima squadra, nel nostro campionato incontreremo tutte squadre di questo livello". In appello i granata hanno intanto incassato l'ok per la ripetizione della gara con il Venezia. "A me interessa che venga recuperata, le decisioni le lascio alle autorità competenti", chiosa il tecnico granata che, al momento, pensa solo al Sassuolo. "Dobbiamo avere fame, a patto che si faccia una prestazione di livello ma dobbiamo essere pratici – chiosa Nicola – Abbiamo bisogno di raccogliere, questo è fondamentale. La lucida disperazione è un concetto sottile che preferisco tradurre in fame". (ITALPRESS). aro/glb/red 11-Mar-22 18:05