Sci alpino: Cdm donne. Vlhova domina gigante Are, Bassino seconda

L'azzurra conferma il piazzamento della prima manche, Pichler chiude 26^ ARE (SVEZIA) (ITALPRESS) – Petra Vlhova vince lo slalom gigante di Are, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022. Sulle nevi svedesi, la slovacca fa segnare il tempo complessivo di 2'32"59, precedendo di ben 1"24 l'azzurra Marta Bassino, che conferma il secondo posto della prima manche. Terzo posto per la leader della generale, la statunitense Mikaela Shiffrin (+1"70). Quarta la francese Tessa Worley, che sfrutta l'uscita della padrona di casa Sara Hector e rimane in corsa per la coppa di specialità. Recupera quattro posizioni l'altra azzurra rimasta in gara, Karoline Pichler, 26esima (+5"72). (ITALPRESS). spf/mc/red 11-Mar-22 19:06