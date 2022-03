Sci fondo: Cdm. Pellegrino termina quinto nella sprint di Falun

Il poliziotto di Nus è rimasto a lungo sulle code del vincitore francese Jouve ROMA (ITALPRESS) – Jonna Sundling è stata la dominatrice incontrastata dell'ultima sprint femminile della stagione 2021/22 in programma a Falun, in Svezia. La padrona di casa è stata superiore alle altre atlete in gara, risultando essere la più veloce già dalla fase di qualifiche della mattina. Un percorso netto sino alla finale, vinta col tempo di 3'21"05, in cui ha letteralmente fatto il vuoto alle sue spalle con la slovena Anamarija Lampic a 8"41. Terzo posto all'altra svedese Maja Dahlqvist a ben 9"54 ma forte di una coppa di specialità già in cassaforte. Era terminata ai quarti l'avventura delle due azzurre in gara Nicole Monsorno e Caterina Ganz, con la finanziera di Moena protagonista di una sfortunata caduta mentre lottava per le prime posizioni in batteria. La classifica stagionale della sprint femminile ha visto oltre alla vittoria di Dahlqvist con 638 punti, il secondo posto di Lampic a 506 e terza la Sundling a 442. Migliore delle azzurre Greta Laurent con 158 punti. In campo maschile Federico Pellegrino ha messo in scena una discreta prova nella finale maschile, giungendo al quinto posto. Il poliziotto di Nus è rimasto a lungo sulle code del vincitore francese Richard Jouve, primo in 3'03"62 e nuovo detentore della sfera di cristallo per questa stagione. Seconda posizione per il finlandese Joni Maki a 0"49 seguito dall'altro francese Lucas Channavat a 0"52. Si erano dovuti arrendere ai quarti di finale Francesco De Fabiani e Simone Mocellini. Classifica di specialità che vede, come già detto, al primo posto Jouve 567, seguito da Klaebo 562 e Channavat a 453. Pellegrino termina al quarto posto a 425. (ITALPRESS). mc/com 11-Mar-22 19:02