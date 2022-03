Calcio: Manchester City avanti su Haaland, Barça valuta alternative

Lukaku, Werner, Schick e Leao fra i bomber monitorati dai blaugrana BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Erling Haaland resta l'obiettivo numero uno, il Barcellona ci lavora da mesi ma sa che la concorrenza è forte e non sarà facile arrivare all'attaccante norvegese. Dall'Inghilterra fanno sapere che il Manchester City è in netto vantaggio: stando al "Mail", i contatti sarebbero ben avviati, al punto da aver raggiunto un'intesa di massima per un'operazione che, fra clausola rescissoria e commissioni, sfonderebbe i 120 milioni di euro per regalare a Guardiola il centravanti tanto desiderato. Anche per questo al Camp Nou starebbero valutando altre piste. Fra queste, rivela il "Mundo Deportivo", ci sarebbe Romelu Lukaku, che al Chelsea non ha legato con Tuchel. La situazione del club londinese – col governo britannico che ha congelato i beni di Abramovich – potrebbe favorire la trattativa e lo stesso vale per Timo Werner, altro attaccante sotto contratto coi Blues. Il Barça tiene d'occhio anche Patrick Schick, che al Bayer Leverkusen sembra essere definitivamente esploso e già autore di 20 gol in Bundesliga dietro il solo Lewandowski, e il milanista Rafael Leao. Più sullo sfondo altri due nomi: Joao Felix, che però difficilmente l'Atletico Madrid lascerà andare, e Momo Salah, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza col Liverpool nel 2023. (ITALPRESS). glb/red 12-Mar-22 11:33