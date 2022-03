Calcio: Real Madrid, firma Mbappè entro la prossima settimana

Il francese andrebbe a guadagnare 25 milioni netti a stagione MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – La telenovela Mbappé potrebbe finire a breve. Secondo quanto riportato da "Marca", se le trattative dovessero procedere come previsto l'attaccante francese, attualmente in forza al Psg, dovrebbe siglare il suo nuovo contratto con il Real Madrid già la prossima settimana. Una firma tanto attesa e divenuta obiettivo principale e prioritario per i blancos, fin dal momento in cui l'asso classe 1998 ha deciso di non rinnovare il contratto col club parigino in scadenza a giugno. Nei giorni scorsi le trattative tra le parti si sarebbero intensificate e tutto fa pensare che la questione si concluderà entro venerdì. Discorso diverso, invece, quello legato all'ufficialità del trasferimento che arriverà più avanti. Mbappé – qualora dovesse legarsi al Real – andrebbe a ricevere un premio alla firma che dovrebbe aggirarsi attorno ai 60 milioni di euro e un ingaggio di circa 25 milioni netti a stagione. (ITALPRESS). mra/glb/red 12-Mar-22 13:20